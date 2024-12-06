Кто может получить шестимесячные выплаты

Однако выплата начисляется только перед самым выездом, сообщает 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Так в фонде обращаются к статье 51 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В ней предусмотрено, что в случае выезда пенсионера на постоянное место жительства за границу, его пенсия выплачивается за шесть месяцев вперед перед выездом по заявлению.

Обратите внимание! Выплаты предоставляются считая с месяца, следующего за месяцем снятия с учета, по месту постоянного проживания.

Как пенсионеру получить шестимесячную выплату

Для получения шестимесячной выплаты пенсионеру следует обратиться лично в территориальное управление Пенсионного фонда Украины по месту своего постоянного проживания.

В частности человек должен предоставить :

заявление (установленного образца);

паспорт гражданина Украины для выезда за границу с соответствующей записью о выезде на постоянное место жительства за границу, или паспортный документ иностранца, или документ, удостоверяющий личность без гражданства;

справку о снятии с регистрации места жительства в Украине.

Обратите внимание! Помощь в случае выезда пенсионера на постоянное место жительства за границу выплачивается путем зачисления на текущий счет получателя в уполномоченном банке.

