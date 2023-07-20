Яка ймовірність, що світло вимикатимуть знову
Як розповідають експерти, сценарій про відключення електроенергії цієї зими є ймовірний. Все через високий ризик нових обстрілів. Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко додає, що зараз ведуться розрахунки та моделюються різні сценарії.
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Крім того, споживання електроенергії навіть улітку зростає, а отже взимку воно буде ще більшим.
Якщо Запорізької АЕС у системі не буде, то в нас будуть досить відчутні проблеми з генерацією. Розмір цього дефіциту, як мені особисто вбачається, перекрити імпортом ми не зможемо. Просто стільки імпорту ми не затягнемо. Тому взимку цілком можуть бути обмеження,
– каже Харченко.
Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук теж наголошує на тому, що у наступний осінньо-зимовий період слід очікувати збільшення споживання світла.
Наприклад, кожні мінус пʼять градусів у Києві – це плюс 100 МВт споживання. Чим буде холодніше, тим більшим буде дефіцит. Коли імпорту бракуватиме, систему доведеться балансувати відключеннями,
– наводить приклад виконавчий директор ДТЕК.
Чи є у цій ситуації позитивні моменти
Хоч зима 2022 року була доволі складною для населення, вона дала чималий досвід енергетикам. Річ у тому, що будь-яка катастрофа, яка може трапитися з енергосистемою цього разі, не буде вже несподіванкою. Все через те, що компанії знають як реагувати на неї.
- Зараз проводяться роботи із забезпечення самодостатності низки об’єктів критичної інфраструктури.
- Є набагато більше автономних енергетичних установок. Вони працюватимуть у випадку, коли будуть проблеми з постачанням електроенергії.
Як зазначає експерт з енергетики Геннадій Рябцев, системні аварії ще будуть. І це буде викликано російськими обстрілами, підвищенням навантаження в мережах та аварійними зупинками енергоблоків.
Але про загальноукраїнський блекаут думати не варто, адже він буде мало ймовірний.