Яка ймовірність, що світло вимикатимуть знову

Як розповідають експерти, сценарій про відключення електроенергії цієї зими є ймовірний. Все через високий ризик нових обстрілів. Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко додає, що зараз ведуться розрахунки та моделюються різні сценарії.

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Крім того, споживання електроенергії навіть улітку зростає, а отже взимку воно буде ще більшим.

Якщо Запорізької АЕС у системі не буде, то в нас будуть досить відчутні проблеми з генерацією. Розмір цього дефіциту, як мені особисто вбачається, перекрити імпортом ми не зможемо. Просто стільки імпорту ми не затягнемо. Тому взимку цілком можуть бути обмеження,

– каже Харченко.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук теж наголошує на тому, що у наступний осінньо-зимовий період слід очікувати збільшення споживання світла.

Наприклад, кожні мінус пʼять градусів у Києві – це плюс 100 МВт споживання. Чим буде холодніше, тим більшим буде дефіцит. Коли імпорту бракуватиме, систему доведеться балансувати відключеннями,

– наводить приклад виконавчий директор ДТЕК.

Чи є у цій ситуації позитивні моменти

Хоч зима 2022 року була доволі складною для населення, вона дала чималий досвід енергетикам. Річ у тому, що будь-яка катастрофа, яка може трапитися з енергосистемою цього разі, не буде вже несподіванкою. Все через те, що компанії знають як реагувати на неї.

Зараз проводяться роботи із забезпечення самодостатності низки об’єктів критичної інфраструктури.

Є набагато більше автономних енергетичних установок. Вони працюватимуть у випадку, коли будуть проблеми з постачанням електроенергії.

Як зазначає експерт з енергетики Геннадій Рябцев, системні аварії ще будуть. І це буде викликано російськими обстрілами, підвищенням навантаження в мережах та аварійними зупинками енергоблоків.

Але про загальноукраїнський блекаут думати не варто, адже він буде мало ймовірний.