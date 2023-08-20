Дівчина поділилася, що почула свист і вибух. Попри вибиті шибки, вона майже не ушкоджена.
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"Я вся ціла, на диво"
"Я просто спиною стояла весь цей час. І ось чую свист і вибух. Розумію, що на мене все летить", – зазначила працівниця кафе.
Додала, що відштовхнула іншу дівчинку далі, а сама сіла на підлогу, чекали, коли трохи "вляжеться". Попили трохи води, заспокоїлися, позакривали все, що змогли, й побігли в укриття. Розуміли, що може бути щось ще.
Мені чисто подряпала ногу і все. Я вся ціла, на диво. Тому що тут все скло. Тобто не знаю, я сьогодні в сорочці народжена,
– підкреслила дівчина.
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Кількість постраждалих у Чернігові знову зросла
- Станом на ранок 20 серпня внаслідок ракетного удару Росії загинули 7 людей. Ще 148 – звернулися за медичною допомогою або були доставлені з пораненнями до лікарні. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус.
- Серед постраждалих 15 дітей. Станом на 06:20 у лікарнях Чернігова залишається 41 людина, 15 – прооперували.
- Внаслідок терористичної атаки росіян загинула маленька дівчинка – шестирічна Софійка.