Подруга семьи Екатерина Фарафонова рассказала о девочке. По ее словам, кроха была долгожданной дочерью ее кумы Ольги.
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Стала ангелом-хранителем для родителей
Сегодня в Чернигове российская ракета убила единственную долгожданную дочь моей кумовья маленькую Софийку. Теперь Софийка – ангел-хранитель для своих родителей. Невозможно описать состояние и мысли...
– написала женщина в фейсбуке.
Она отметила, что хочется только пожелать оккупантам "гореть в аду, получить сполна и больше". Женщина также пожелала им исчезнуть с этой планеты.
Екатерина Фарафонова с теплотой вспоминает Софийку. Она заметила, что девочка была очень хорошей, умной и сообразительной, а также "украшением этого жестокого мира".
"Моя милая Олюня, Саша, держитесь, вы должны ЖИТЬ ради Софийки. Саша, пусть тебя Бог бережет и помогает попадать точно в цель по этим тв***м", – подчеркнула она.
Маленькая Софийка была долгожданным ребенком / Фото из личного архива семьи
Как помочь родителям Софийки
Оставляем вам реквизиты, по которым вы можете помочь родным:
Ракетная атака по Чернигову: что известно
- Около полудня в части регионов нашей страны была объявлена воздушная тревога. В 11:30 поступило сообщение о том, что в Чернигове раздались взрывы.
- Впоследствии информацию подтвердил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. Он отметил, что российские военные били по центру города. Впоследствии стало известно, что враг выпустил "Искандер".
- Позже стало известно, что оккупанты били по месту, где проводили выставку дронов. По словам руководителя Victory Drones, известной ветеранки и общественного деятеля Марии Берлинской, мероприятие заранее согласовано с местными властями.
- Она также подчеркнула, что о месте проведения мероприятия знал только ограниченный круг людей. Речь идет только о тех, кто участвовал в выставке. Причем сообщили о локации им за считанные часы до начала.
- В результате российского теракта пострадали 136 человек: 7 погибли и 129 получили ранения. Среди них – 15 детей и 15 сотрудников полиции.