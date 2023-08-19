Подруга семьи Екатерина Фарафонова рассказала о девочке. По ее словам, кроха была долгожданной дочерью ее кумы Ольги.

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Стала ангелом-хранителем для родителей

Сегодня в Чернигове российская ракета убила единственную долгожданную дочь моей кумовья маленькую Софийку. Теперь Софийка – ангел-хранитель для своих родителей. Невозможно описать состояние и мысли...

– написала женщина в фейсбуке.

Она отметила, что хочется только пожелать оккупантам "гореть в аду, получить сполна и больше". Женщина также пожелала им исчезнуть с этой планеты.

Екатерина Фарафонова с теплотой вспоминает Софийку. Она заметила, что девочка была очень хорошей, умной и сообразительной, а также "украшением этого жестокого мира".

"Моя милая Олюня, Саша, держитесь, вы должны ЖИТЬ ради Софийки. Саша, пусть тебя Бог бережет и помогает попадать точно в цель по этим тв***м", – подчеркнула она.



Маленькая Софийка была долгожданным ребенком / Фото из личного архива семьи​

Как помочь родителям Софийки

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Учреждение банка: ПриватБанк

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Получатель платежа: ГОЛЫНСКАЯ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

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Счет получателя: 26208683133984

Валюта счета: UAH

РНОКПП получателя: 3201703324

Назначение платежа: Пополнение счета ГОЛЫНСКАЯ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

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