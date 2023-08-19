У суботу, 19 серпня, близько 03:40 на Хмельниччині під час повітряної тривоги місцеві чули вибухи. Влада одразу повідомила, що це – працює ППО по ворожих дронах типу "Шахед".

Дивіться також Був відволікаючий маневр, – в ОК "Південь" розповіли про нічну атаку "Шахедами"

Наслідки атаки на Хмельниччину

Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін розповів про черговий удар ворога по Хмельницькій області.

В кількох селах Хмельницького району вибуховою хвилею пошкоджено 30 будинків, вибито вікна і двері в 32 домоволодіннях.

За його словами, дві жінки дістали поранення уламками скла. Ще шестеро людей звернулися до лікарні в шоковому стані.

Зверніть увагу! На місці події працюють оперативні групи. Вони продовжують роботу з обстеження та виявлення наслідків нічної атаки ворога. Не має бути сумнівів у тому, що всіх окупантів, які причетні до терористичних ударів по нашій державі, притягнуть до відповідальності. Правоохоронці відкривають кримінальні провадження за фактом кожного такого злочину.

Скільки безпілотників збили