У суботу, 19 серпня, близько 03:40 на Хмельниччині під час повітряної тривоги місцеві чули вибухи. Влада одразу повідомила, що це – працює ППО по ворожих дронах типу "Шахед".
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Наслідки атаки на Хмельниччину
Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін розповів про черговий удар ворога по Хмельницькій області.
В кількох селах Хмельницького району вибуховою хвилею пошкоджено 30 будинків, вибито вікна і двері в 32 домоволодіннях.
За його словами, дві жінки дістали поранення уламками скла. Ще шестеро людей звернулися до лікарні в шоковому стані.
Скільки безпілотників збили
- У Повітряних силах вранці 19 серпня розповіли, що загалом російські окупанти випустили по Україні вночі 17 безпілотних літальних апаратів.
- Власне, вдалось збити майже усі цілі – тобто 15 ударних дронів, що рухалися з різних напрямків. Вочевидь, це досить хороший результат.
- Разом з тим вибухи вночі чули жителі Запорізької області. Про це повідомили місцеві засоби масової інформації та телеграм-канали.
- Також попереджали про ракетну небезпеку для східних регіонів. Моніторингові телеграм-канали писали про пуски керованих авіабомб та ракет С-300 в напрямку певних областей.