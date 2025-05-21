Какова ситуация с финансированием захоронений

Власти России вносят поправки в бюджет, чтобы выделить больше средств на захоронение погибших, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

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Согласно поправкам в бюджет России на 2025 год, внесенными правительством, финансирование минобороны планируют увеличить на 30 миллиардов рублей (373 миллиона долларов). Из них 145,5 миллионов рублей (1,8 миллиона долларов) – на погребение военных. Этого хватит на похороны около 2 800 оккупантов.

Балансировать бюджет планируют резким сокращением финансирования других отраслей – авиастроительной, энергетической, научно-исследовательской.

Вместо развития науки, конструирования самолетов и модернизации устаревшей энергетической инфраструктуры, Кремль увеличивает расходы, связанные с войной против Украины. При этом 2024 год стал самым смертоносным для российских захватчиков,

– сообщают в Центре.

Сколько оккупантов уничтожили ВСУ с начала 2025 года

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины рассказал, что потери оккупантов в живой силе с начала года составляют 185 000 человек.

Все части Сил обороны продолжают бить врага по всей линии фронта,

– подчеркнул генерал.

Сирский отметил, что каждый уничтоженный российский захватчик – это шаг к справедливому миру. Ранее Главнокомандующий ВСУ называл потери врага в танках и бронетехнике. По данным Сырского, с начала 2025 года удалось обезвредить 1 159 российских танков и 2 510 боевых бронированных машин.