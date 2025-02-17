Россияне экономят на захоронениях

Это привело к увеличению спроса на кремацию, поскольку она обходится дешевле, чем обычное захоронение в могилу, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Так в крупных городах страны-агрессора этот вариант выбирают в 60–70% случаев. Средняя стоимость услуги составляет 19–20 тысяч рублей. А обычное погребение стоит как минимум на 50% дороже.

В частности, в октябре-декабре 2024 года традиционное погребение в среднем стоило 25,1 тысячи рублей. А это на 15% больше, чем в 2023 году.

По данным Росстата, в октябре 2024 года гроб в среднем стоил 7,7 тысячи рублей. Однако до полномасштабного вторжения, в январе 2022-го, его цена составляла примерно 4,4 тысячи рублей.

В частности, в 2022 году гробы подорожали на 48%:

в 2023-м - почти на 12%;

за девять месяцев 2024-го - еще на 10%.

Выросла и стоимость копания могил:

в январе 2022 года эта услуга стоила 7,7 тысячи рублей;

в октябре 2024-го - уже почти 10 тысяч рублей.

Обратите внимание! Общий рост составил 30%.

Как россияне пытаются решить проблему с захоронениями

Другие способы захоронения также дорожают. Поэтому в России появилось такое явление, как "кремационная миграция". То есть люди едут в соседние регионы, где эта процедура дешевле.

Российские СМИ пишут, что массовая экономия россиян на ритуальных услугах замедлила развитие похоронного рынка. Несмотря на то, что по итогам 2024 года оборот отрасли вырос на 7,7%, до 108,3 миллиарда рублей, рост оказался ниже официальной инфляции в 9,52%. А в некоторых регионах объемы даже сократились. Например, в Москве рынок ритуальных услуг уменьшился до 9,7 миллиарда рублей (это -7,7% в годовом измерении).

В то же время смертность в стране продолжает расти. По данным Росстата, в январе-ноябре количество умерших в России выросло на 4,3% в годовом измерении, до 1,67 миллиона человек.

Заметьте! В предыдущие годы похоронный рынок развивался динамичнее: в 2023 году прирост составил 11,5%, а в 2022-м - 10,6%.