Такой вывод в эфире 24 Канала сделал доктор экономических наук Игорь Липсиц, анализируя разговор российского диктатора во время его встречи с руководством Московского государственного университета.

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Реакция Путина на информацию об уровне зарплат в столице

Путин посетил МГУ по случаю его 270-летнего юбилея, там у него состоялся диалог, который, как отметил Липсиц, опозорил его перед россиянами. Глава Кремля, ректор университета и мэр Москвы обсуждали вопрос целесообразности повышения зарплаты преподавателям МГУ, потому что они мало получают.

Глава Кремля решил продемонстрировать, что он осведомлен, что имеет диалог с людьми и всегда собирает информацию. Он спросил у главы Москвы, какая средняя зарплата по столице. Тот гордо выпрямил плечи и сказал, что 140 – 160 тысяч рублей в месяц.

Типа, как хорошо мы в Москве живем. Путин выдал: "Почему так мало?". У него такое представление, что люди в России получают сотни тысяч и живут роскошно. Он даже обиделся на мэра Москвы, что тот назвал такую низкую цифру,

– озвучил Липсиц.

Бюджеты российских городов становятся дефицитными

Бюджет Москвы уже на протяжении 2-х лет дефицитный. Если посмотреть по регионам России, то почти 65 из них тоже дефицитные, то есть в бюджетах образовались дыры. Даже в нефтяных районах наблюдается аналогичная ситуация, ведь происходит падение производства, как следствие – дефицит местных бюджетов.

"Хотя они всегда были финансово успешными, поддерживали другие, но сейчас они сами начинают попадать в беду. Это происходит из-за того, что у нефтяников падает прибыль, они не платят так много налогов в местные бюджеты, как раньше, поэтому они становятся дефицитными", – объяснил Липсиц.

Доктор экономических наук обратил внимание на ситуацию в Кемеровской области, говоря, что там настоящая катастрофа, потому что угольная промышленность России сейчас вся убыточная. Денег нет, там не могут субсидировать населению закупку угля для отопления. Эта местность негазифицирована.

Раньше там людям продавали нормальный уголь, была субсидия, населению продавали по сниженной цене, а сейчас денег на эту субсидию нет,

– рассказал Липсиц.

Жителям теперь еще и продают некачественный уголь, люди возмущены и говорят, что таким невозможно отапливать дома. Уровень жизни россиян, по убеждению доктора экономических наук, в дальнейшем будет только ухудшаться на фоне того, что Россия ведет войну против Украины и загнала свою экономику в тупик.