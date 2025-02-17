Такий висновок в етері 24 Каналу зробив доктор економічних наук Ігор Ліпсіц, аналізуючи розмову російського диктатора під час його зустрічі з керівництвом Московського державного університету.

Дивіться також Уже є тріщини: скільки ще економіка Росії зможе витримувати війну

Реакція Путіна на інформацію про рівень зарплат у столиці

Путін відвідав МДУ з нагоди його 270-річного ювілею, там в нього відбувся діалог, який, як наголосив Ліпсіц, зганьбив його перед росіянами. Очільник Кремля, ректор університету та міський голова Москви обговорювали питання доцільності підвищення зарплати викладачам МДУ, бо вони замало отримують.

Очільник Кремля вирішив продемонструвати, що він обізнаний, що має діалог з людьми та завжди збирає інформацію. Він запитав у очільника Москви, яка середня зарплата по столиці. Той гордо випрямив плечі й сказав, що 140 – 160 тисяч рублів у місяць.

Типу, як добре ми у Москві живемо. Путін видав: "Чому так мало?". В нього таке уявлення, що люди в Росії отримують сотні тисяч і живуть розкішно. Він навіть образився на мера Москви, що той назвав таку низьку цифру,

– озвучив Ліпсіц.

Бюджети російських міст стають дефіцитними

Бюджет Москви вже протягом 2-х років дефіцитний. Якщо подивитися по регіонах Росії, то майже 65 з них теж дефіцитні, тобто в бюджетах утворилися дірки. Навіть у нафтових районах спостерігається аналогічна ситуація, адже відбувається падіння виробництва, як наслідок – дефіцит місцевих бюджетів.

"Хоча вони завжди були фінансово успішними, підтримували інші, але зараз вони самі починають потрапляти в біду. Це стається через те, що у нафтовиків падає прибуток, вони не платять так багато податків у місцеві бюджети, як раніше, тому вони стають дефіцитними", – пояснив Ліпсіц.

Доктор економічних наук звернув увагу на ситуацію в Кемеровській області, кажучи, що там справжня катастрофа, бо вугільна промисловість Росії зараз вся збиткова. Грошей немає, там не можуть субсидіювати населенню закупівлю вугілля для опалення. Ця місцевість негазифікавона.

Раніше там людям продавали нормальне вугілля, була субсидія, населенню продавали за зниженою ціною, а зараз грошей на цю субсидію немає,

– розповів Ліпсіц.

Жителям тепер ще й продають неякісне вугілля, люди обурені та кажуть, що таким неможливо опалювати будинки. Рівень життя росіян, за переконанням доктора економічних наук, надалі буде тільки погіршуватись на тлі того, що Росія веде війну проти України й загнала свою економіку у глухий кут.