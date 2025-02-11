Трамп не любить тривалих воєн, які витрачають людські ресурси й забирають багато часу Штатів, їхніх інтересів, тому, ймовірно, сторони перейдуть до дискусій щодо перемовин. Таку думку 24 Каналу озвучив журналіст Evening Standard Роберт Фокс.

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"Справжнє випробування – це стан російської економіки, й чи зможе Україна витримати це все ще приблизно 6 місяців. Думаю, до середини літа, до червня, до великого Саміту НАТО в Нідерландах, в Гаазі, ми почнемо бачити реальні розмови та дізнаємось, якими будуть умови", – припустив він.

Економіка Росії залежить від Китаю

Роберт Фокс вважає, що вже влітку 2025 року мають розпочатися наступні етапи переговорів між Україною, Росією та адміністрацією Дональда Трампа. Однак потрібно чітко розуміти, чого хочуть обидві сторони. Зокрема, важливо з’ясувати, чи усі з команди нової адміністрації президента США хочуть одного, чи у них немає узгодженої позиції.

Якщо подивитися з іншого боку, ми ніколи не зможемо точно дізнатися, що насправді відбувається у Кремлі. Але не обійшлося без неофіційних ознак того, що існує реальне занепокоєння, як Росія та російська економіка, особливо воєнна, тепер залежать від Китаю. Це очевидно з інформації, яку ми отримуємо через телеграм-канали. Цього бояться в російському апараті безпеки,

– сказав він.

Як підкреслив журналіст, Пекін хоче перетворити Росію на мінеральну та ресурсну колонію. Китай сам володіє величезними ресурсами, але хапає усе, що тільки може у сенсі рідкоземельних елементів.

"Одна річ, яка нас цікавить – це справжній стан російської економіки. Як ви можете витримати цей величезний тиск, спрямувати стільки економічних зусиль на війну, яка триває за величезну ціну? Скільки ще це може тривати? Я думаю, що кілька місяців, і ми вже починаємо бачити тріщини", – додав Роберт Фокс.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що лише за останній тиждень у переговорах щодо війни України та Росії є "величезний прогрес". За словами американського лідера, обидві сторони йдуть на контакт.