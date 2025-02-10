Відповідні переговори з ними проведе Уповноважений президента США з питань України та Росії Кіт Келлог. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Чому США призупинили мирний план

Перш ніж завершити довгоочікуваний план припинення війни, як пише видання, Кіт Келлог на найближчих переговорах з європейськими дипломатами буде шукати думки щодо форми будь-якої мирної угоди та того, який внесок вони можуть зробити у цей процес.

The Telegraph повідомляє, що спецпредставник пообіцяв провести ці переговори з "прем’єр-міністрами та президентами" країн-членів НАТО. Водночас, як зазначається, вже цими вихідними на Мюнхенській конференції Келлог оприлюднить деякі деталі мирного плану.

У виданні припускають, що це буде пропозиція продовження військової підтримки Києва в обмін на доступ до рідкоземельних ресурсів України, про що раніше повідомлялося. Своєю чергою європейські дипломати вважають, що США хочуть зміцнити позиції України в будь-яких потенційних переговорах.

Зазначимо, що спершу повідомлялося, що Келлог представить партнерам стратегію Трампа щодо завершення війни в Україні під час конференції у Мюнхені. Однак сам спецпредставник заперечив це. Він підкреслив, що американська делегація проведе зустрічі з європейськими лідерами.