Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Келлога для Newsmax. Зазначається, що цьогорічна Мюнхенська безпекова конференція буде 61-ю та триватиме з 14 по 16 лютого.

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Хто і коли озвучить мирний план США

США не планують оголошувати свій план припинення війни в Україні на Мюнхенській конференції.

Ми їдемо на Мюнхенську безпекову конференцію. Одне медіа заявило, що наступного тижня ми представимо "мирний план". Ні, таких планів немає. Я їм коментарів не давав. Людина, яка представить "мирний план" – це президент США, а не Кіт Келлог. Ми будемо залучені, допоможемо йому з цим. Цього не станеться наступного тижня,

– пояснив спецпредставник президента США.

За словами Кіта Келлога, американська делегація проведе необхідні зустрічі з європейськими лідерами в Мюнхені. Після цього усю інформацію передадуть Трампу, аби він міг підготувати свій мирний план.

Нагадаємо, раніше Келлог анонсував свою участь у Мюнхенській безпековій конференції (MSC). Під час заходу чиновник має намір обговорити з американськими союзниками стратегію щодо завершення війни в Україні.

Після цього журналісти Bloomberg повідомили, що адміністрація президента США Дональда Трампа може представити свій план щодо завершення війни в Україні вже 14 – 16 лютого. Співрозмовники видання не навели конкретних деталей, але зауважили, що пункти плану включатимуть потенційне заморожування бойових дій, і залишення окупованих територій у "невизначеному стані".