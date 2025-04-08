Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Игоря Терехова. Заметим, что на момент атаки в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы.

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Что известно об атаке на Харьков

Воздушная тревога на территории Харькова и области объявлена ​​ориентировочно в 20:12. Воздушные силы сообщали об угрозе применения ударных беспилотников для региона. Впоследствии уточнили о нескольких группах БПЛА в направлении города, и посоветовали находиться в укрытиях.

В 21:01 появилась информация о взрывах.

В Харькове прилет в Киевский район. На месте – пожар. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется,

– говорится в сообщении городского головы.

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Эту информацию подтвердил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Заметим, что первый взрыв прогремел в 20:59, в 21:15 громко было вторично. В настоящее время более подробной информации местные власти не обнародовали.

"Оба взрыва произошли примерно в одном и том же месте. Пожар – горит хозяйственное сооружение. О пострадавших информации на данную минуту нет", – добавил позже Игорь Терехов.

Недавно дроны массированно атаковали город.