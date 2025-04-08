Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Ігоря Терехова. Зауважимо, що на момент атаки у регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу.

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Що відомо про атаку на Харків

Повітряну тривогу на території Харкова та області оголосили орієнтовно о 20:12. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування ударних безпілотників для регіону. Згодом уточнили про декілька груп БПЛА у напрямку міста, і порадили перебувати в укриттях.

Згодом з'явилася інформація про вибухи.

У Харкові приліт по Київському району. На місці – пожежа. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється,

– ідеться у повідомленні міського голови.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Цю інформацію підтвердив і керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Зауважимо, що перший вибух пролунав о 20:59, о 21:15 гучно було вдруге. Наразі детальнішої інформації місцева влада не оприлюднювала.

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