Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера міста Ігоря Терехова та начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

До теми Кількість обстрілів Харкова значно зросла: росіяни змінили тактику та тенденцію атак

Що відомо про жертв та постраждалих у Харкові

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що, станом на 23:47 3 квітня внаслідок ворожої атаки у місті постраждали 29 людей. За даними Олега Синєгубова, серед них є також і 1 дитина.

Також мер Харкова зазначив о 00:08 4 квітня, що кількість загиблих унаслідок удару БпЛА у місті зросла до 2 людей.