Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра города Игоря Терехова и начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

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Что известно о жертвах и пострадавших в Харькове

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что, по состоянию на 23:47 3 апреля в результате вражеской атаки в городе пострадали 29 человек. По данным Олега Синегубова, среди них есть также и 1 ребенок.

Также мэр Харькова отметил в 00:08 4 апреля, что количество погибших в результате удара БпЛА в городе возросло до 2 человек.