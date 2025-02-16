Об этом в эфире 24 Канала отметил доктор экономических наук Игорь Липсиц, подчеркнув, что все, что сейчас делает глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина – это стандартная технология управления рыночными процессами.

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Набиуллина начала обороняться

То, что уже второй раз в России не меняется ключевая ставка, означает, что рыночности в российской экономике остается все меньше и меньше. Центробанк пытается изменить ситуацию в экономике. По словам Липсица, сейчас идет кабинетно-политическая игра. Набиуллина в ней заняла оборонительную позицию.

Она уступила пальму первенства в борьбе с инфляцией правительству. Ее ругали, что она повышала ставку, теперь она этого не делает и предлагает правительству что-то сделать с инфляцией,

– рассказал Липсиц.

Центробанк повысил прогноз по инфляции. Он дал понять, что дела плохи. С одной стороны Набиуллина сохранила ключевую ставку, чтобы не попасть в отставку, с другой – намекнула россиянам, что ситуация довольно паршивая и ничего хорошего впереди не ожидается.

Разгон годовой инфляции

Центробанк отчитался, что устойчивое инфляционное давление усилилось. Годовая инфляция по состоянию на 10 февраля разогналась до 10%. Как пояснил доктор экономических наук, инфляция разгоняется с января, тогда очень много денег государство влило в экономику, сразу возник огромный дефицит бюджета – 1 триллион 700 миллиардов рублей.

Таким образом Россия выплатила аванс для производства оружия. Сейчас, по убеждению Липсица, будет большой разгон инфляции, но Центробанк ставку не повышает, потому что понимает, что вокруг него образовался вражеский фронт.

В российском аппарате продолжается война, потому что премьер-министр Мишустин недавно был у Путина и рассказывал о замечательных достижениях российской экономики, говоря, что единственная беда – это инфляция. Он прямо сформулировал, что она порождена высокой ставкой ЦБ,

– заметил Липсиц.

Доктор экономических наук отметил, что когда разрушается экономика – это страшно. Это, с его слов, понимают даже такие чиновники как Мишустин, но признать, что они или президент в этом виноваты – не могут, потому что сразу потеряют должность и, возможно, свободу. Поэтому, как объяснил Липсиц, они ищут, на кого переложить ответственность, решили на Центробанк.

Импортных товаров на полках магазинов становится меньше

Прогноз Центробанка по инфляции резко повышен. Вклад в динамику цен вносит и ослабление рубля, которое произошло осенью. Если оценить российскую потребительскую корзину, то есть разные оценки доли импорта. Минимальная оценка составляет 24 – 26%, это импортные товары. Банк "ВТБ" говорит о 40%. Когда обесценивается рубль, то импортные товары дорожают. Но это происходит и с российскими.

"Например, в российской фармацевтической промышленности. Она занимается производством медикаментов, все считают, что они российские. Но содержание субстанций, из которых изготавливаются лекарства, на 80% импортное. Когда дорожает субстанция, то и цены на лекарства повышаются", – объяснил Липсиц.

Россия существенно уменьшает импорт. Укрепление рубля в последнее время связано в частности с этим. Причина вероятно в том, что импортные товары становятся очень дорогими, вторая причина – сложно оплатить импортные поставки.

Деньги не проходят. Сейчас оплата за товар из Китая длится до 2 месяцев, хотя раньше платежка проходила за сутки,

– рассказал Липсиц.

Импорта в России становится меньше, а это будет означать, что полки в российских магазинах начнут пустеть, а те импортные товары, которые все же туда попадут, будут стоить очень дорого и поэтому станут недоступным для большинства россиян.