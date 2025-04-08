Поэтому Рамзан Кадыров уже имеет план на случай собственной смерти. Такое мнение 24 Каналу озвучил писатель, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов.

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"У него отведено ограниченное время. Кадыров хочет этот "кадыризм" распространить на десятки лет, чтобы его сыновья, дочери, близкие, Адам Делимханов правили много лет, даже если он умрет. Поэтому он осуществляет все эти действия. Насколько ему это удастся – это вопрос", – сказал он.

Кадыров выбрал себе преемника

Ростислав Мурзагулов рассказал, что в Чечне многие не верят в то, что после смерти Кадырова что-то изменится. Например, есть информация, что самопровозглашенный лидер уже договорился с Владимиром Путиным, что в случае его смерти его должность будет занимать его соратник Адам Делимханов.

Якобы уже было собеседование. Адам Делимханов пообещал Путину, что все останется, как было, что не будет потрясений. А для Путина только это важно и интересно по Чечне. Потому что ему нужно, чтобы там ничего не вспыхнуло,

– подчеркнул он.

Поэтому действия Кадырова являются абсолютно бессмысленными. В частности, его 17-летний сын будет иметь серьезную должность в министерстве. Чеченский террорист хочет передать власть своей семье и соратникам.