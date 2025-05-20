Владимир Путин не приехал на переговоры с Владимиром Зеленским в Стамбул и не согласился на 30-дневное перемирие. Заключение мирного соглашения в ближайшее время маловероятно, ведь и Украина, и Россия имеют разное видение относительно того, как должны проходить переговоры о завершении войны.

С одной стороны – Украина, которая считает, что для переговоров нужен режим тишины. С другой – Россия, в частности Путин, который боится того, что может произойти после 30 дней перемирия. Больше о переговорах, как долго Россия собирается воевать и какая ситуация в окружении Путина – в интервью 24 Каналу рассказал генерал-майор Вооруженных сил Великобритании в отставке Чип Чепмен.

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Реальна ли встреча Зеленского и Путина

Можете ли вы представить сценарий, в котором Владимир Путин лично встречается с Владимиром Зеленским?

Могу, но не думаю, что это произойдет в ближайшее время. Думаю, главная проблема заключается в том, как обе стороны сейчас воспринимают эту ситуацию. Они смотрят на это с противоположных концов спектра. Украина и Запад рассматривают это с точки зрения начала процесса, то есть перемирие на 30 дней должно запустить процесс переговоров.

Россия рассматривает это с позиции конечного результата, учитывая два аспекта: они не хотят отдавать оккупированные территории Украины и обвиняют во всех бедах Запад. Они считают, что Украина – союзник Запада, поэтому хотят, чтобы Украина либо прекратила свое существование, либо стала вассальным государством под сапогом России. По моему мнению, это конечная стратегическая цель Путина. Она не изменилась.

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Три причины завершения войны

После сбора "Коалиции решительных" в Киеве Путин провел пресс-конференцию ночью. Не думаете ли вы, что российский диктатор также пытается найти выход для себя и своего режима, но на условиях, которые подходят для России?

Война заканчивается по ряду причин: военная победа, что маловероятно для обеих сторон, невозможность победы или из-за слишком высоких затрат, которые заставляют страну начать переговоры. С точки зрения Путина, который уже 25 лет у власти в России, стоит рассматривать причины, почему войны не заканчиваются. Первая причина – страх лидеров потерять власть.

Зеленский заявил, что готов уйти ради справедливого и прочного мира. Вы не услышите таких слов от Путина. Ему нужно получить достаточную победу, чтобы оправдать жертвы, что и удерживает его в войне. И именно это ставит его в тупик: либо российская армия уйдет с поля боя, как это произошло в 1917 году, хотя не думаю, что мы сейчас увидим это, либо разрушится экономика.

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Хотя есть некоторые признаки того, что ситуация с экономикой ухудшается. Мы часто склонны преувеличивать это. Я помню, как в 2011 – 2012 годах говорили то же самое о российской экономике. А она смогла продержаться еще столько лет. Евгений Пригожин говорил, что России, возможно, придется жить несколько лет как Северная Корея. Если они сломали разум народа, как это произошло с большинством россиян, то они могут это выдержать.

Третья возможная причина окончания войны – дезертирство окружения Путина. Но признаков этого пока нет. "Путинцы" сейчас сильны, отступлений среди элит нет. Путин будет продолжать войну, чтобы оправдать уже сделанное. Он впервые назвал это войной, но политически ему трудно выйти из нее без убеждения россиян, что он удержал хотя бы оккупированные территории. Он "вписал" их в законодательство, но не контролирует их. Идея отдать все эти земли России – это абсурд.

"Путин боится того, что будет после 30 дней перемирия"

Боится ли Путин потерять свою власть, если будет достигнуто перемирие на условиях, которые подходят нашему государству?

Да, думаю, Путин боится того, что будет после перемирия на 30 дней. Президент Трамп четко сказал, что его цель – закончить войну. Основная задача, по его мнению, – перемирие и переговоры. Не думаю, что Трамп рассматривает это как победу или как поражение. Он видит это как прекращение убийств. Во многом можно сказать, что это подход, который ориентируется на гуманитарную сторону. Мир через гуманитарную призму.

Проблема в том, что это вознаграждает агрессора. Запад и Украина должны настаивать на справедливом мире в соответствии с международным правом, уставом ООН и резолюциями Генассамблеи. Я это поддерживаю. Но существует большая пропасть между этой позицией и тем, чего хочет Россия.

На переговорах в 2022 году в Стамбуле Россия хотела, чтобы Украина сдалась. Этого не произойдет. Эта пропасть между двумя сторонами все еще настолько велика, что это заставляет думать, что достижение долговечного мирного соглашения в ближайшие недели очень маловероятно. Перемирие вряд ли будет устойчивым, что подтверждает исторический опыт.

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Например, для окончания Корейской войны понадобилось 2 года и 500 переговоров. Чтобы завершить Вьетнамскую войну, понадобилось 5 лет переговоров, прежде чем было подписано Парижское мирное соглашение. Переговоры не всегда могут быть завершены за несколько недель, как этого хочет Трамп. Но дипломатия и переговоры в таких сложных конфликтах и вопросах самоопределения работают не так быстро.

Как долго Россия будет продолжать войну

Как долго Путин может продолжать войну против Украины, учитывая дефицит человеческих ресурсов, боеприпасов и экономические проблемы?

Экономика России не в свободном падении, но под давлением. Путину помогает стратегия выживания.

Так, 80% импорта из Китая – товары двойного назначения. Кроме того, Китай тайно будет поддерживать Северную Корею в ее действиях, связанных с боеприпасами, ведь это позволяет им разыгрывать карту нейтралитета. Не думаю, что Китай хочет, чтобы Россия проиграла, но они хотели бы видеть какой-то мир. Учитывая то, что я только что сказал, Россия становится потенциально вассальным государством Китая.

Путин считает, что побеждает. Он действует постепенно. Когда президент Трамп прекратил поставки в феврале и марте, было очевидно, что армии, которые наступают, редко останавливаются, когда воспринимают своих противников как более слабых. Каждый захваченный километр стоит все дороже, но Путин не оценивает это, учитывая человеческие потери.

Путин смотрит на войну через призму политических целей, а не потерь. Войну не прекращают из-за миллионов жертв. Она ведется ради политических целей. Путин не достиг всех своих политических целей, и поэтому Дмитрий Песков, например, всегда говорил, что военные операции продолжатся до тех пор, пока не будут выполнены все задачи. Сергей Лавров считает перемирие бесполезным. Россия все еще полагается на силу, хотя достичь цели сейчас вряд ли возможно.

Не кажется ли вам, что нынешние военные цели России нереальны? Почему россияне этого не понимают?

Россияне не ставят конкретные сроки. Мы оцениваем ситуацию за недели, месяцы, годы. Путин и его окружение смотрят на это не в краткосрочной перспективе, а как на восстановление российской империи и цивилизации в течение десятилетий и веков. Сейчас есть несоответствие между целями и средствами, но это может измениться. Россияне видят ситуацию гораздо шире, не ограничиваясь краткосрочной перспективой.

Какова ситуация в окружении Путина

Какие шансы на повторение событий, подобных мятежу Пригожина в Москве, или на какую-то революцию? Российского генерала Сергея Суровикина, который возглавлял армию России в Украине, отправили в Африку работать в российском посольстве.

Это связано с возможными перебежками в российской армии. Действия Суровикина можно интерпретировать как попытку предотвратить это. Что России действительно нужно, то это ресурсы, которые они собирают в таких местах, как Судан или Буркина-Фасо.

Всегда существует риск перебежек в российской армии, когда отдельные подразделения переходят в большие формирования. Это было бы опасно, но организация вокруг Путина пока достаточно устойчива. Хотя то, что выглядит как устойчивый режим, одновременно может быть хрупким режимом. Если режим кажется стабильным сейчас, это не означает, что он не станет хрупким в будущем.

Как вы оцениваете изменения военных целей России? Оккупанты пытаются сосредоточиться на достижении краткосрочных целей, укрепляя контроль над оккупированными территориями.

Думаю, это связано с тем, что мы говорили ранее. Если не удается достичь максималистской цели, которая заключается в уничтожении суверенитета Украины и всей этой ерунды по "денацификации", то надо вернуться к минималистским целям. А это, безусловно, сохранение Крыма, Запорожья, Херсона, Донбасса и Луганска в составе России.

Это, вероятно, будет минимальная позиция Путина на переговорах, но с добавлением таких условий, которые не будут приемлемы для Украины, например размер украинской армии, требование нейтрального статуса и другие вещи, которые могут в будущем привести к тому, что если Украина не получит гарантии безопасности, то Россия сможет нарушить эти условия и постепенно поглотить остальные территории Украины. Не обязательно, что это произойдет в следующем году или через 5 лет.

Сколько Путин сможет выдерживать давление Трампа

Как долго Путин сможет выдерживать давление со стороны Трампа и европейских союзников? Как вы оцениваете возможность заключения соглашения о прекращении огня хотя бы до конца этого года?

Думаю, он может выдерживать это давление достаточно долго, ведь он именно такой человек.

Кроме того, важный момент заключается в том, что Трамп очень непредсказуем. Он не действует в линейной стратегической манере. Он гибкий человек. Мы видели это по его подходу к тарифам. Сегодня он может поддерживать Украину, а 2 месяца назад он этого не делал. У него нет принципов в международных отношениях, поэтому вещи могут очень быстро измениться. Нельзя точно сказать, откуда придет следующий шаг.

Единственный человек, который, по моему мнению, придерживается одного и того же взгляда, – это генерал Кит Келлог. 6 месяцев назад его позиция была понятной: агрессор – Россия, Украина должна прийти на переговоры, иначе поддержка будет прекращена. Так же он обращался к России, чтобы она села за стол переговоров, потому что если нет, то США поддержат Украину.

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Примерно месяц назад не было понятно, будет ли российская сторона сидеть за этим столом переговоров рядом с американской стороной. Поэтому непредсказуемый лидер, который может быстро изменить свое мнение, всегда делает ситуацию сложной для прогнозирования.

Именно поэтому сейчас мы можем сказать, что поддержка как от "Коалиции желающих", так и от западноевропейской стороны остается сильной, поскольку это жизненно важный интерес западной Европы. Им нужно, чтобы Украина одержала победу, особенно учитывая то, что стратегический интерес России заключается в восстановлении утраченных территорий и сфер влияния, что было бы опасным для всей западной Европы.

Однако это не обязательно совпадает со взглядами США. Мы должны подождать и увидеть, как ситуация будет развиваться.

Возможно ли развертывание британских и французских войск в Украине

Считаете ли вы реалистичным сценарий коалиции Великобритании и Франции для финала войны в Украине и возможное развертывание их войск для обеспечения прекращения огня?

Любой сценарий остается реалистичным, пока это не перестанет быть так. Нельзя исключать ни одного сценария. По этому поводу я сказал бы, что Россия не должна иметь права накладывать вето на такую опцию. Стоит отметить, что сама Россия имеет миротворческие силы в Приднестровье и Южной Осетии, чтобы предотвратить, например, стремление Молдовы и других бывших советских республик двигаться на Запад.

Думаю, такие сценарии должны оставаться возможными, в том числе и варианты с зоной запрета полетов. Это может быть частью переговоров – где это может быть и какие возможности будет иметь. Но не стоит сейчас исключать это. Так что это будет вполне реалистично, если поможет обеспечить устойчивый и долгосрочный мир. Это действительно реалистичная концепция сейчас.

Европейские лидеры и военные планировщики теперь больше фокусируются на возможности введения зоны запрета полетов над Украиной, а не на развертывании войск на земле, поскольку в Великобритании и других европейских странах существует серьезный дефицит войск. Что вы думаете об этом?

Это может быть вариантом. Это уже сработало раньше. Например, после Первой мировой войны в Персидском заливе ввели зону запрета полетов, и она сработала очень хорошо. Это может создать для России дополнительные расходы, если они попытаются перейти границу. Как правило, ведения боевых действий и возможность применения пятой статьи, например, при сбивании самолетов, делают обсуждения сложными и затяжными.