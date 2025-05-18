Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Европа разочарована политикой Трампа

Первые за три года прямые переговоры между Украиной и Россией завершились без договоренности о перемирии.

В ответ европейские лидеры в очередной раз подчеркнули необходимость полного и безусловного прекращения огня и предупредили о новом пакете санкций.

Между тем в частных разговорах европейские чиновники признаются: они разочарованы из-за постоянных изменений позиции Трампа. Один из чиновников выразил надежду, что события этой недели продемонстрируют Трампу: россияне не настроены серьезно на мир – и США должны действовать жестко.

Некоторые до сих пор верят, что Трамп выполнит свои предыдущие обещания и введет "вторичные" санкции и банковские ограничения против Москвы и ее приспешников. Также он мог бы поддержать законопроект сенатора-республиканца Линдси Грэма о "удушающих" санкциях, что уже имеет двухпартийную поддержку в Конгрессе,

– говорится в материале.

По словам чиновников, в последнее время в окружении Трампа растет раздражение действиями Путина, и теперь именно глава Кремля рассматривается как главное препятствие для мира.

Представители США, которые встречались с европейскими коллегами на этой неделе в Турции, заявили о готовности к санкциям после того, как Россия отправила на переговоры чиновников низшего ранга,

– отмечают журналисты.

В то же время американская сторона дала понять Европе, что любое решение о дальнейших шагах должен принять лично Трамп.