Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
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Європа розчарована політикою Трампа
Перші за три роки прямі переговори між Україною та Росією завершилися без домовленості про перемир'я.
У відповідь європейські лідери вкотре наголосили на потребі повного та безумовного припинення вогню і попередили про новий пакет санкцій.
Тим часом у приватних розмовах європейські чиновники зізнаються: вони розчаровані та збентежені через постійні зміни позиції Трампа. Один із посадовців висловив сподівання, що події цього тижня продемонструють Трампу: росіяни не налаштовані серйозно на мир – і США мають діяти жорстко.
Дехто досі вірить, що Трамп виконає свої попередні обіцянки й запровадить "вторинні" санкції та банківські обмеження проти Москви та її поплічників. Також він міг би підтримати законопроєкт сенатора-республіканця Ліндсі Грема про "задушливі" санкції, що вже має двопартійну підтримку в Конгресі,
– йдеться в матеріалі.
За словами чиновників, останнім часом в оточенні Трампа зростає роздратування діями Путіна, і тепер саме очільник Кремля розглядається як головна перешкода для миру.
Представники США, які зустрічалися з європейськими колегами цього тижня в Туреччині, заявили про готовність до санкцій після того, як Росія відправила на переговори чиновників нижчого рангу,
– зазначають журналісти.
Водночас американська сторона дала зрозуміти Європі, що будь-яке рішення про подальші кроки має ухвалити особисто Трамп.