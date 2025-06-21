Чи здивує долар ринок наприкінці червня

Банкір Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу, що суттєві зміни долара (йдеться як про різке зростання, так і про стрімке падіння) не передбачені наступного тижня. Крім того, в умовах режиму керованої гнучкості вони можуть бути повністю виключеними.

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За словами банкіра, основними факторами від яких залежатиме курс долара будуть розвиток стратегічних галузей економіки, поповнення міжнародних резервів та стратегія НБУ на зміцнення гривні.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Йдеться зокрема про такі галузі, як сільське господарство, оборонно-промисловий комплекс, а також будівельна галузь.

Таким чином, на міжбанку та на готівковому ринку курси валют матимуть несуттєву різницю:

на міжбанку долар буде в діапазоні 41,50 – 41,90 гривні,

долар буде в діапазоні 41,50 – 41,90 гривні, на готівковому ринку – 41,45 – 41,80 гривні за долар.

Як пояснює Лєсовий, Нацбанк при потребі має всі інструменти, щоб курсова ситуація не вийшла з-під контролю.