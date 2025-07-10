Чи є державні програми, що компенсують збитки, спричинені негодою

Один із таких прикладів стала злива у Львові, яка розпочалася ще увечері 9 липня й тривала всю ніч. Через це мешканці околиць міста почали повідомляти про підтоплення, інформує 24 Канал.

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Відтак, внаслідок підтоплення населених пунктів Скнилів, Зубра, Сокільники та Зимна Вода постраждала автодорога "Львів – Пустомити – Меденичі" й близько 180 автомобілів та 200 житлових будинків.

Крім того, у Сокільниках вода потрапила до дитячого садочка та амбулаторії, а ще затопило паркінг у житловому комплексі.

Натомість у самому Львові було підтоплено 9 вулиць та 25 дахів. Також повідомляють, що не працюють 11 світлофорних об'єктів.

Підтоплення паркінгу в Сокільниках / Відео Тетяни Турчиної

Зверніть увагу! Однак наразі в Україні немає окремої державної програми компенсації, яка б надавалася виключно тим, у кого через негоду пошкоджене майно, тобто внаслідок бурі, повені чи падіння дерев.

Наприклад, програма "єВідновлення" діє виключно для житла, постраждалого внаслідок бойових дій після 24 лютого 2022 року.

Що робити, якщо житло пошкоджене через природні умови

Єдине, що залишається у випадках негоди, це звернутися до органів місцевого самоврядування або ж страхових компаній. Там можуть запропонувати механізми компенсації:

Найперший та найпоширеніший метод – звернення до місцевих органів місцевого самоврядування

У громадах часто можуть працювати програми підтримки у таких випадках. А відповідно до Порядку відшкодування шкоди особам, які постраждали від надзвичайних обставин, затвердженого постановою Кабміном від 5 жовтня 1992 року №562, органи державної виконавчої влади мають видавати потерпілим довідки про визнання майна таким, що постраждало від надзвичайних обставин.

Громадянам ж потрібно подати заяву до органу державної виконавчої влади й зазначити у ній короткий опис подій та попередній вид і масштаб збитків.

За законом органи державної виконавчої влади мають здійснити виїзд спеціально створеної комісії у справах осіб, які постраждали від надзвичайних обставин, на місце події.

Комісія складає акт обстеження та зазначає обставини завдання збитків, вили та розмір шкоди й інші вагомі дані. У випадку спору щодо завданої шкоди справу розглядають в суді.

Страхові компанії, якщо житло було застраховане

Доволі непоширений механізм в Україні, однак саме у випадках природних катаклізмів страхова компанія може надати повне відшкодування.

Водночас сума відшкодування залежить від умов страхування, які були прописані у договорі.