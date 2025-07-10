Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Львівщини та Суспільне.

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Що відомо про ДТП поблизу Львова 10 липня

У поліції розповіли, що ДТП сталася 10 липня близько 13:25 на автодорозі Львів – Винники. Встановлено, що на автомобіль BMW, яким керував 19-річний львів'янин, під час руху впало дерево.

Під час цього тілесних ушкоджень зазнала пасажирка авто – також мешканка Львова віком 17 років. Дівчину доставлено до лікарні, зараз медики уточнюють її діагноз,

– наголосили поліцейські.

Сам транспортний засіб пошкоджений. Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації.

Поблизу Львова дерево впало на автомобіль / Фото поліції Львівщини

Пізніше речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги Тетяна Андрєєва розповіла у коментарі Суспільному, що 17-річну дівчину госпіталізували в дитячу лікарню святого Миколая. Діагноз – черепно-мозкова травма.

Також до госпіталю у Винниках госпіталізували дорослого чоловіка, ще одна дитина відбулася переляком.

На цьому ж місці трапилася інша ДТП

Кореспонденти Суспільного також розповіли, що на цьому ж місці трапилася інша ДТП за участі кількох автомобілів. Серед учасників ДТП був автомобіль однієї зі служб таксі.

Прямував додому, до Львова. Попередній автомобіль почав гальмувати, і я теж, але не встиг. Почуваю себе добре, зі мною все добре,

– розповів водій одного з автомобілів Іван.



Біля Львова сталася ще одна дорожньо-транспортна пригода / Фото Суспільного

Представник служби таксі Олег Станкевич, який прибув на місце аварії, розповів, що водій був посередині, його вдарили ззаду, після чого автомобіль посунувся вперед.

"Водія госпіталізували, надали першу медичну допомогу. Коли я приїхав на місце, то водій сказав, що в нього паморочиться голова, а також на руці був накладений джгут", – розповів Станкевич.