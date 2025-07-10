Їй було всього 17 років. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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Дівчина потонула на очах відпочивальників

Трагедія сталася в пообідній час.

Дівчина зникла під водою просто на очах у відпочивальників.

На місце події оперативно прибули рятувальники та водолази обласної водолазно-рятувальної станції. Фахівці виявили тіло загиблої та підняли його на берег,

– розповіли у ДСНС.

Психологи працювали із рідними загиблої.

Важливо! Рятувальники закликають берегти себе та своїх близьких. Вода не пробачає необережності. Якщо стали свідком надзвичайної ситуації, то негайно телефонуйте за номером "101"!

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Нагадаємо, що днями трагічний випадок стався й у Харкові. Там на Петренківському водосховищі потонула дівчинка 2013 року народження.

Вона відплила приблизно на 15 метрів від берега й зникла під водою.