Этот пожар не связан с российским обстрелом. Об этом в комментарии 24 Канала сообщил представитель ГСЧС Павел Петров.

Что известно о пожаре в Соломенском районе столицы?

По словам представителя, в Соломенском районе столицы произошел пожар в трехэтажном складском здании гражданского назначения. Когда спасатели прибыли на место происшествия, огонь уже успел распространиться на кровлю.

Сейчас площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет.

Спасатели работают по повышенному рангу.

В сети тем временем распространяют кадры пожара: смотрите видео