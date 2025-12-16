Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Киева.

Смотрите также Громкое задержание: в Святошинском районе Киева произошла стрельба

Что известно о пожаре в Подольском районе Киева?

Под вечер 16 декабря произошло возгорание одноэтажного заброшенного здания на улице Ивана Выговского вблизи ЖК "Варшавский", что в Подольском районе города Киева.

В ГСЧС сообщили, что вызов о пожаре поступил в 17:39. По прибытии на место происшествия спасатели установили, что огонь охватил крышу одноэтажного здания и распространился на значительную площадь – около 600 квадратных метров.

По состоянию на 19:10 пожар удалось полностью ликвидировать. К счастью, жертв или пострадавших в результате инцидента нет.

Причины возникновения возгорания сейчас выясняют правоохранительные органы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Спасатели ликвидируют пожар в Киеве: смотрите фото ГСЧС

Последние новости Киева: что известно?