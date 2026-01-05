Ця пожежа не пов'язана із російським обстрілом. Про це у коментарі 24 Каналу повідомив речник ДСНС Павло Петров.
Дивіться також Росія вдарила по лікарні у Києві, є жертва: які наслідки нічної атаки по столиці
Що відомо про пожежу у Солом'янському районі столиці?
За словами речника, у Солом'янському районі столиці сталася пожежа у триповерховій складській будівлі цивільного призначення.
Коли рятувальники прибули на місце події, вогонь вже встиг поширитися на покрівлю.
Який вигляд має пожежа у Києві / Фото соцмережі
Наразі площа загоряння становить 800 квадратних метрів. Попередньо, постраждалих немає.
Співробітники ДСНС працюють за підвищеним рангом.
У мережі тим часом поширюють кадри пожежі: дивіться відео
Дим від пожежі видно в інших районах Києва: дивіться відео
Останні новини про пожежі в Україні
- На Різдво у Святошинському районі Києва загорівся генератор, і вогонь перекинувся на фасад житлового будинку.
- У столиці 20 грудня на вулиці Анни Ахматової у Дарницькому районі вогонь охопив заклад громадського харчування. Загоряння ліквідували на площі 150 квадратних метрів. Обійшлося без жертв чи постраждалих.
- 16 грудня у Подільському районі Києва спалахнула пожежа у закинутій одноповерховій будівлі, охопивши дах на площі близько 600 квадратних метрів.