Впоследствии возгорание ликвидировали. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

Что известно о возгорании генератора в Киеве?

Утром 25 декабря, а именно в 07:44, в ГСЧС поступило сообщение о пожаре на проспекте Берестейском.

Возникло возгорание генератора с распространением на фасад жилого дома,

– говорится в сообщении.

Уже около 8 часов утра пожар ликвидировали. Возгорание было на площади 5 квадратных метров. По данным спасателей, жертв или пострадавших нет. Причину возникновения пожара будет устанавливать полиция.

