Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.
Как в Мексике сгорела новогодняя елка?
В городе Сан Винсенте в Мексике зажигали новогоднюю елку, на что пришли посмотреть сотни людей. Правда, елка сгорела.
На украшения попали искры от пиротехники, из-за чего елка стремительно вспыхнула.
Люди пытались потушить пожар подручными средствами, но безуспешно. Елка сгорела дотла. В результате инцидента никто не пострадал.
В Мексике сгорела новогодняя елка: смотрите видео
Ранее в России попадали новогодние елки
В России в нескольких городах, в частности Москве, Курске, Саратове и Белгороде, попадали новогодние елки.
Ни один человек не пострадал, но некоторые считают эти инциденты "плохим знаком".