Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Как в Мексике сгорела новогодняя елка?

В городе Сан Винсенте в Мексике зажигали новогоднюю елку, на что пришли посмотреть сотни людей. Правда, елка сгорела.

На украшения попали искры от пиротехники, из-за чего елка стремительно вспыхнула.

Люди пытались потушить пожар подручными средствами, но безуспешно. Елка сгорела дотла. В результате инцидента никто не пострадал.

В Мексике сгорела новогодняя елка: смотрите видео

Ранее в России попадали новогодние елки