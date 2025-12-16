Распространяемое в СМИ фото, вероятно, является сгенерированным искусственным интеллектом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

Действительно ли во Львове падала новогодняя елка?

Рождественская елка во Львове не падала. Во Львовском городском совете опровергли информацию, которую распространяли отдельные СМИ. Там поблагодарили журналистов, которые проверяли информацию и не распространяли фейк.

В сети распространяли фото львовской елки, которая "лежит на земле".


Фейковое фото львовской елки / Соцсети

На самом же деле елка остается стоять.


Как на самом деле выглядит елка во Львове 16 декабря 2025 года / Фото Общественного

По-настоящему елки падают в России

  • В России в нескольких городах, в частности Москве, Курске, Саратове и Белгороде, попадали новогодние елки.

  • Ни один человек не пострадал, но некоторые считают эти инциденты "плохим знаком".