Поширюване у ЗМІ фото, ймовірно, є згенероване штучним інтелектом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.
Чи справді у Львові падала новорічна ялинка?
Різдвяна ялинка у Львові не падала. У Львівській міській раді спростували інформацію, яку поширювали окремі ЗМІ. Там подякували журналістам, які перевіряли інформацію і не поширювали фейк.
У мережі розповсюджували фото львівської ялинки, яка "лежить на землі".
Фейкове фото львівської ялинки / Соцмережі
Насправді ж ялинка залишається стояти.
Як насправді виглядає ялинка у Львові 16 грудня 2025 року / Фото Суспільного
По-справжньому ялинки падають у Росії
У Росії у кількох містах, зокрема Москві, Курську, Саратові та Бєлгороді, попадали новорічні ялинки.
Жодна людина не постраждала, але деякі вважають ці інциденти "поганим знаком".