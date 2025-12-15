Про це пише 24 Канал з посиланням на пропагандистське росЗМІ ТАСС та місцеві телеграм-канали.
Що відомо про падіння ялинок в Росії?
Через сильний вітер у деяких містах Росії попадали новорічні ялинки. Як повідомили місцеві жителі Курська, там 13 грудня ялинка впала на проспекті Дериглазова.
Днем раніше такий же інцидент стався у Москві – святкова ялинка впала на Тверському бульварі.
Наслідки падіння ялинки у Москві: дивіться відео
Ще падіння сталося в Саратові та в Бєлгороді, на місцевому Арбаті. РосЗМІ зазначають, що з людей нібито ніхто не постраждав, а дехто вбачає в інцидентах "поганий знак".
Ялинки попадали й в інших містах / Фото росЗМІ
Останні надзвичайні події в Росії
Днями у Саратовській області сильний снігопад і хуртовина заблокували рух на кількох автошляхах. Через негоду було пошкоджено ЛЕП і зникало світло у 205 населених пунктах.
Раніше в Івановській області Росії розбився літак Ан-22. Мережею ширились відео, як він почав руйнуватись ще в повітрі. Внаслідок падіння загинули усі, хто був на борту.
Після атаки в районі ТЕЦ "Луч" у Бєлгороді у повітря здійнявся густий дим. В частині міста зникло електропостачання.