Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське росЗМІ "РИА Новости" та місцеві телеграм-канали.
Дивіться також Долетіли навіть до Москви: вночі Росію атакувало понад 200 БпЛА
Які наслідки негоди у Росії?
Як пишуть місцеві, найскладніша ситуація склалася під Енгельсом на трасі в напрямку кордону з Казахстаном. Там автівки замело снігом майже повністю. Зазначається, що росіяни понад 12 годин заблоковані на трасі через сніг.
Також у Волгоградській області утворився затор на п'ять кілометрів. Подібні проблеми з рухом є й у Челябінській області та Башкортостані.
Затор внаслідок негоди у Росії: дивіться відео
Крім того, як повідомили росЗМІ, через негоду у 205 населених пунктах пошкоджено лінії електропередач. У самому Саратові буревій повалив дерева та зруйнував до 14 дахів.
Ситуація на дорогах Росії: дивіться відео
За даними російських рятувальників, їм вдалось врятувати близько 150 людей, серед яких 34 дитини.
Хуртовина накрила Саратовську область: дивіться відео
Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив, що обмежували рух на шести федеральних трасах. А оперативні служби нібито працюють у посиленому режимі.
Яка негода накривала інші країни?
У штаті Вашингтон стались масштабні повені. Там вводили надзвичайний стан. Стихія знищила мости та житлові будинки, є зниклі безвісти. Рівень води в річках сягнув історичних максимумів.
Також поблизу узбережжя японської префектури Аоморі зафіксували землетрус. Він стався на глибині приблизно 50 кілометрів. Метеорологи попереджали про можливу загрозу цунамі.