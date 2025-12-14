Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське росЗМІ "РИА Новости" та місцеві телеграм-канали.

Які наслідки негоди у Росії?

Як пишуть місцеві, найскладніша ситуація склалася під Енгельсом на трасі в напрямку кордону з Казахстаном. Там автівки замело снігом майже повністю. Зазначається, що росіяни понад 12 годин заблоковані на трасі через сніг.

Також у Волгоградській області утворився затор на п'ять кілометрів. Подібні проблеми з рухом є й у Челябінській області та Башкортостані.

Крім того, як повідомили росЗМІ, через негоду у 205 населених пунктах пошкоджено лінії електропередач. У самому Саратові буревій повалив дерева та зруйнував до 14 дахів.

За даними російських рятувальників, їм вдалось врятувати близько 150 людей, серед яких 34 дитини.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив, що обмежували рух на шести федеральних трасах. А оперативні служби нібито працюють у посиленому режимі.

