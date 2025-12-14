Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское росСМИ "РИА Новости" и местные телеграмм-каналы.

Смотрите также Долетели даже до Москвы: ночью Россию атаковало более 200 БПЛА ночью

Какие последствия непогоды в России?

Как пишут местные, самая сложная ситуация сложилась под Энгельсом на трассе в направлении границы с Казахстаном. Там машины замело снегом почти полностью. Отмечается, что россияне более 12 часов заблокированы на трассе из-за снега.

Также в Волгоградской области образовалась пробка на пять километров. Подобные проблемы с движением есть и в Челябинской области и Башкортостане.

Пробка в результате непогоды в России: смотрите видео

Кроме того, как сообщили росСМИ, из-за непогоды в 205 населенных пунктах повреждены линии электропередач. В самом Саратове ураган повалил деревья и разрушил до 14 крыш.

Ситуация на дорогах России: смотрите видео

По данным российских спасателей, им удалось спасти около 150 человек, среди которых 34 ребенка.

Метель накрыла Саратовскую область: смотрите видео

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что ограничивали движение на шести федеральных трассах. А оперативные службы якобы работают в усиленном режиме.

Какая непогода накрывала другие страны?