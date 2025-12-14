Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на минобороны страны-агрессора.

Читайте также Около 10 взрывов прогремело в небе над российским Смоленском: виден пожар

Что ночью происходило в России?

Неспокойно в России было еще с вечера 13 декабря. В период с 20:00 до 23:00 российская так называемая ПВО якобы перехватила и уничтожила 94 беспилотника самолетного типа.

Под основной атакой оказался временно оккупированный Крым – там зафиксировали более четырех десятков БпЛА.

Ночью ситуация стала еще более "тревожной": из-за угрозы неизвестных дронов ограничения ввели в ряде российских аэропортов, в частности в московских "Домодедово" и "Жуковский", а также "Пулково" в Санкт-Петербурге.

Уже утром минобороны России отчиталось о "перехвате и уничтожении" 141 беспилотника:

35 – над территорией Брянской области,

32 – над территорией Крыма,

22 – над территорией Краснодарского края,

15 – над территорией Тульской области,

13 – над территорией Калужской области,

7 – над территорией Курской области,

4 – над территорией Рязанской области,

4 – над территорией Ростовской области,

3 – над территорией Белгородской области,

2 – над территорией Ленинградской области,

1 – над территорией Смоленской области,

1 – над территорией Псковской области,

1 – над территорией Новгородской области,

1 – над территорией Московского региона.

Всего в ночное время российская "ПВО" якобы перехватила и уничтожила 235 дронов.

Губернаторы регионов, над которыми сбивали беспилотники, также уже традиционно заявили, что пострадавших и разрушений в результате налета БпЛА якобы нет.

Какие объекты были под ударом?