Что известно об угрозе цунами для Японии?
Метеорологическое агентство Японии сообщило о сильных толчках, произошедших в 23:15 по местному времени (16:15 по Киеву).
По предварительным данным, эпицентр землетрясения был в морской зоне возле префектуры Аомори – на координатах 41.0° северной широты, 142.3° восточной долготы.
- Глубина – около 50 километров;
- Предварительная магнитуда – 7,2 балла.
Заметим, что сила толчков по японской шкале - верхний уровень 6 из 7 возможных.
Также было объявлено систему раннего предупреждения о цунами.
Напомним, что 1 января 2024 года в Японии тоже произошло землетрясение. По оценкам сейсмологов, сила удара тогда достигла наивысшего уровня – 7 баллов по японской шкале. Силу толчков ощущали также в Токио.
Какие еще страны всколыхнуло землетрясение в последнее время?
В начале ноября в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,3. В результате подземных толчков тогда погибли по меньшей мере 20 человек, еще более 320 получили ранения
27 октября в Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 балла в провинции Балыкесир. Толчки почувствовали во многих регионах, в частности в Стамбуле, Измире и Бурсе.
Также в октябре на юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой, которое спровоцировало предупреждение о возможном цунами для Филиппин, Индонезии и Палау. Толчки повредили фасады зданий и дороги, погиб человек.