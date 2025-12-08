Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Kyodo News.

Что известно об угрозе цунами для Японии?

Метеорологическое агентство Японии сообщило о сильных толчках, произошедших в 23:15 по местному времени (16:15 по Киеву).

По предварительным данным, эпицентр землетрясения был в морской зоне возле префектуры Аомори – на координатах 41.0° северной широты, 142.3° восточной долготы.

Глубина – около 50 километров;

Предварительная магнитуда – 7,2 балла.

Заметим, что сила толчков по японской шкале - верхний уровень 6 из 7 возможных.

Также было объявлено систему раннего предупреждения о цунами.

Напомним, что 1 января 2024 года в Японии тоже произошло землетрясение. По оценкам сейсмологов, сила удара тогда достигла наивысшего уровня – 7 баллов по японской шкале. Силу толчков ощущали также в Токио.

