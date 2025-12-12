Подтопление вызвали дожди, которые продолжались несколько дней. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на АР.

Какие последствия разрушительных наводнений в штате Вашингтон?

В части США продолжались дожди, в результате чего несколько населенных пунктов фактически затопило. В штате Вашингтон объявили чрезвычайное положение, есть приказ об эвакуации десятков тысяч жителей, есть семьи, которые считаются пропавшими без вести. Дожди продлятся и в пятницу, 12 декабря, поэтому ситуация может ухудшиться.

Уровень воды в местной реке достиг рекордного уровня. Губернатор Боб Фергюсон отметил, что нынешние наводнения являются историческими, затоплений такого масштаба штат еще не видел.

Части округов Сногомиш, Кинг, Челан и Киттитас и некоторые высокогорные районы Каскадных гор накрыли более 30 сантиметров осадков за неделю. Спасательные операции на воде начались вблизи Фолл-Сити.

Из домов поймы реки Скагит должны выехать около 78 тысяч жителей. Наводнения поразили значительную часть штата. Значительный поток воды разрушил несколько мостов, главные дороги и дома. Так оползень заблокировал часть межштатной автомагистрали 90 к востоку от Сиэтла.

Эта ситуация непредсказуема, она опасна, мы не знаем, что именно произойдет, когда эти паводковые воды пройдут,

– сказал директор отдела по чрезвычайным ситуациям штата Вашингтон Роберт Эзелл.

Национальная служба прогнозирования водных ресурсов говорит, что уровень воды в реке Сногомыш поднялся почти на 30 сантиметров выше своего рекордного уровня. Такая же ситуация сложилась в Маунт-Верноне, где уровень воды Скагити тоже стал несколько выше. Жителей призывают держаться подальше от дамб и плотин вдоль реки.

Вода затопила населенные пункты штата Вашингтон / Фото АР

Стоит отметить! Подобные наводнения в 2003 году привели к эвакуации сотен тысяч людей. В 2021 году уровень воды в реке поднялся почти до рекордного уровня.

Чиновники подозревали, что наводнения могут повториться и надеялись, что дамбы и другие системы защитят общество от катастрофы.

С крыш домов за сутки удалось спасти вертолетами две семьи в Сумасе. Их жилье затопило примерно 4,6 метра воды. Также были кадры с футбольного поля в Сноквалми, где стадо лосей плавало и бродило по шею водой. Как пишет The Washington Post, чиновники обратились к администрации Трампа с просьбой объявить чрезвычайное положение, чтобы была возможность поддержать восстановление после спада воды. По словам представителей штата, около 100 бойцов Национальной гвардии уже работают в штате.

Синоптики отмечают, что значительные дожди скорее всего не связаны с изменением климата, но осадки в последнее время стали интенсивнее и чаще.

