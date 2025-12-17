Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Як у Мексиці згоріла новорічна ялинка?

У місті Сан Вінсенте у Мексиці засвічували новорічну ялинку, на що прийшли подивитися сотні людей. Щоправда, ялинка згоріла.

На прикраси потрапили іскри від піротехніки, через що ялинка стрімко спалахнула.

Люди намагалися загасити пожежу підручними засобами, але безуспішно. Ялинка згоріла вщент. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

У Мексиці згоріла новорічна ялинка: дивіться відео

