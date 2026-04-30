Про це 30 квітня повідомила поліція Києва.

Що сталось у столичному магазині?

У поліції проінформували, що отримали повідомлення про озброєного чоловіка, що ходить по магазину на вулиці Коперника. За словами очевидців, він виглядав нетверезим та "дивно поводився".

На місце прибули наряд поліції та слідчо-оперативна група. Правоохоронці вилучили "зброю" в 40-річного військового у СЗЧ.

Вони встановили, що чоловік ходив залою супермаркету з предметом, схожим на рушницю. Насправді ж вона виявилась іграшковою, запевнили у поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про хуліганство. Чоловіка передали військовій службі правопорядку.

Важливо! Поліція розповіла, як діяти людям із дітьми у разі появи озброєної людини. Правоохоронці закликали у таких ситуаціях зберігати спокій та намагатися не привертати увагу зловмисника. У разі стрілянини радять впасти на землю, прикрити дитину і повідомити про інцидент через застосунок "112" з безпечного місця.

Останні схожі випадки

Чоловік у стані алкогольного сп'яніння погрожував людям пневматичним пістолетом в одному з районів столиці. Правоохоронці затримали підозрюваного. У нього в крові виявили 2,26 проміле алкоголю.

Також у Києві 17-річний хлопець їздив вночі на бабусиному Ford Fiesta. Він був на підпитку та взяв машину без дозволу. Попри опір поліція затримала підлітка і виявила в нього 1,27 проміле алкоголю. На неповнолітнього керманича склали адмінпротоколи.