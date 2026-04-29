Очільник української ювенальної поліції Василь Богдан поділився інструкціями з Укрінформ.

Що робити якщо бачиш стрільця?

Правоохоронці пояснили, що якщо стрілець знаходиться від вас на відстані, наприклад наприкінці вулиці, через дорогу – то важливо не привертати її уваги. Не можна кричати та різко бігти. Краще змінити маршрут, але спокійно, не привертаючи уваги злочинця. Треба якомога швидше повернути за бік будівлі, зайти у під’їзд або до магазину.

Богдан зазначив, що дорослі мають спершу гарантувати собі безпеку і лише потім повідомляти тих, хто йде назустріч, та дзвонити до поліції 102 чи на 112.

Якщо ця людина у безпосередній близькості – уникайте зорового контакту, не дивіться в очі, не розглядайте зброю. Для агресора це може стати викликом або сигналом, що ви свідок,

– розповів Василь Богдан.

‎У цьому випадку дорослому з дитиною потрібно не робити різких рухів у кишені чи до сумки, бо це може бути розцінено як спроба дістати зброю у відповідь.

Він каже, що треба збільшувати дистанцію, поступово і спокійно відходити по діагоналі, намагаючись знайти найближче укриття, яким може стати: дерево, кут стіни, масивна тумба.

Що робити коли людина зі зброєю почала стріляти?

Очільник ювенальної поліції зазначив, що якщо зловмисник дістав зброю, але ще не стріляє, то ці секунди потрібно використати, щоб зникнути з його поля зору. Не потрібно чекати першого пострілу. ‎Якщо ви знаходитесь у приміщенні треба йти до запасного виходу, якщо на вулиці – за будь-яку перешкоду.

Якщо людина вже почала стріляти, то дорослим з дітьми потрібно впасти там, де вони стоять. Дорослий має прикрити дитину собою. ‎

Немає часу бігти до сховища, якщо кулі вже летять. Стрілець часто шукає рухомі мішені. Нерухома людина на землі має більше шансів залишитися непоміченою,

– радить очільник ювенальної поліції.

Відповзати в безпечніше місце можна тільки у випадку, якщо дорослий із дитиною впевнений, що стрілець їх не бачить.

Поліцейський ‎пояснив, що сповіщати правоохоронців необхідно, але робити це тільки, коли дорослий з дитиною вже забарикадовані або надійно заховані й це не загрожуватиме їхній безпеці.

Він розповів, що це можна зробити застосунок "112". Він назвав додаток найкращим варіантом у таких ситуаціях, аргументуючи тим, що це безпечніше, ніж розмова телефоном, яку може почути стрілець. Застосунок надсилає сигнал про допомогу або текстове повідомлення.

Як правильно телефонувати до поліції під час стрілянини?

Богдан пояснив, як правильно та безпечно розмовляти з поліцією в таких ситуаціях:

Говорити пошепки, прикриваючи мікрофон рукою.

Якщо говорити небезпечно – просто набрати номер і залишитись на лінії: оператор зможе почути, що відбувається навколо.

У повідомленні чи голосом, за можливості, дорослим потрібно коротко та чітко повідомити: точну адресу або орієнтири, опис стрільця (одяг, вік, вид зброї), що відбувається: людина "стріляє" або "просто тримає зброю в руках", кількість дорослих та дітей у їхньому укритті. ‎

Він каже, що якщо людина тільки дістала зброю, але ще не стріляє – повідомлення в поліцію може запобігти трагедії. Але робити це можна тільки перебуваючи в безпеці.

Які останні новини про теракт у Голосіївському районі?

Психологічний стан київського стрільця визначить посмертна експертиза. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що вона повинна визначити, як підозрюваний отримав медичну довідку для володіння зброєю.

Терорист тренувався стріляти вдома та готував зброю у бойову готовність, перед тим як влаштувати стрілянину в Києві. Він використовував мову ворожнечі, вигукував нацистські вітання та закликав до насильства на ідеологічному ґрунті.

Нагадаємо, що стрілянина в Києві, що відбулася 18 квітня, була кваліфікована як теракт із загиблими та пораненими. Стрілець, чоловік 1968 року народження, використав зареєстровану вогнепальну зброю, внаслідок чого загинули шестеро осіб, серед яких дитина отримала поранення.