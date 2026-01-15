Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву Олени Шуляк в ефірі "Ранок.Live".
Чи будуть евакуювати киян?
За словами Олени Шуляк, підстави для евакуації киян зараз немає.
Народна депутатка зазначила, що енергетики та комунальні служби поки справляються з навантаженням.
Вона підкреслила, що механізмів або сигналів, які б свідчили про необхідність негайної евакуації Києва, вона наразі не бачить. Обговорення таких сценаріїв, за її оцінкою, більше схожі на припущення, а не на рішення, що ґрунтуються на реальній оперативній ситуації.
Яка зараз ситуація в Києві?
Через російський терор Києва близько 400 багатоповерхівок залишаються без опалення, що загрожує гуманітарною катастрофою.
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що в Києві до генераторів під'єднують цілі житлові будинки. Таких заходів вживають у найбільш проблемних з погляду енергопостачання районах міста.
Крім того, у багатоповерхівках Києва масово лопаються труби, заливаючи під'їзди водою, особливо в Солом'янському районі.