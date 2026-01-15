Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Елены Шуляк в эфире "Ранок.Live".
Будут ли эвакуировать киевлян?
По словам Елены Шуляк, основания для эвакуации киевлян сейчас нет.
Народный депутат отметила, что энергетики и коммунальные службы пока справляются с нагрузкой.
Она подчеркнула, что механизмов или сигналов, которые бы свидетельствовали о необходимости немедленной эвакуации Киева, она пока не видит. Обсуждение таких сценариев, по ее оценке, больше похожи на предположения, а не на решения, основанные на реальной оперативной ситуации.
Какая сейчас ситуация в Киеве?
Из-за российского террора Киева около 400 многоэтажек остаются без отопления, что грозит гуманитарной катастрофой.
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в Киеве к генераторам подключают целые жилые дома. Такие меры принимают в наиболее проблемных с точки зрения энергоснабжения районах города.
Кроме того, в многоэтажках Киева массово лопаются трубы, заливая подъезды водой, особенно в Соломенском районе.