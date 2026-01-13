Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Дав доручення столичним підприємствам, які задіяні в ліквідації надзвичайної ситуації, виплатити додаткову грошову винагороду їх фахівцям, які вдень і вночі працюють, щоб повернути киянам необхідні послуги. Зокрема, "Київтеплоенерго", "Київводоканал", керуючим компаніям, "Київавтодору",

– повідомив Віталій Кличко.

Міський голова додав, що після російського обстрілу 13 січня у Києві виник ще більший дефіцит електроенергії. Кличко наголосив, що енергетики працюють над ліквідацією наслідків, проте ситуація надзвичайно складна. Без тепла лишаються приблизно 500 багатоповерхівок. Робота триває і вдень, і вночі.

Віталій Кличко також заперечив інформацію про нібито закриття супермаркетів великих мереж. Мер Києва висловив вдячність бізнесу, який продовжує функціонувати у таких важких умовах.

"Дякую бізнесу, який продовжує працювати, щоб забезпечувати необхідними продуктами і товарами мешканців міста в умовах надзвичайної ситуації", – написав Віталій Кличко в своєму телеграм-каналі.