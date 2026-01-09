Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Коли у Києві відновлять роботу комунальних мереж?

"Міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації. Ситуація в столиці дуже складна, однак контрольована з точки зору систем життєзабезпечення. Комунальники разом з енергетиками працюють над тим, аби відновити електро-, тепло- та водопостачання в домівки киян після масованої атаки ворога на критичну інфраструктуру столиці. Нагадаю, половина багатоквартирних будинків Києва – майже 6 тисяч – наразі без теплопостачання через пошкоджені елементи критичної інфраструктури. Частині будинків сподіваємося подати тепло вже сьогодні ввечері", – повідомив Віталій Кличко.

Крім того, він зазначив, що водопостачання відновлено в Печерському районі та поступово відновлюють у районах лівого берега міста.

"Також у місті перебої з водопостачанням. На цей час його відновили в Печерському районі та поступово відновлюють у районах лівого берега міста. Потрібен певний час, щоб система водопостачання запрацювала у звичайному режимі. І нагадаю, що на верхні поверхи будинків вода подається завдяки окремим підкачувальним насосам, які не працюватимуть за відсутності електроенергії. Тому на останніх поверхах може ще бути відсутнє водопостачання, навіть якщо у районі послугу вже відновили", – зазначив мер Києва.

Скільки пунктів незламності функціонує у Києві?

Також Віталій Кличко нагадав про пункти обігрів, де мешканці столиці можуть зігрітися, отримати гарячі напої їжу та зарядити гаджети.

"Також нагадаю, що в Києві підготовлені понад 1200 пунктів обігріву (незламності), де можна зігрітись, отримати гарячі напої, їжу, зарядити телефони, павербанки й інші гаджети. Цієї осені їх побільшало: майже 200 пунктів обігріву та підзарядки тепер функціонують у торгівельних центрах міста. Звертаюся до киян, у яких у домівках є тепло і вода: допомагайте співгромадянам – запросіть зігрітися, приготувати їжу чи дитяче харчування. Тільки у взаємній підтримці, людяності, допомозі один одному ми вистоїмо!", – написав Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі.