Про це повідомляє пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

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Що зараз відбувається на Запорізькій АЕС?

Зазначається, що під наглядом експертів МАГАТЕ технічні фахівці з обох сторін найближчими днями розпочнуть відновлення пошкодженої внаслідок бойових дій лінії електропередачі "Дніпровська" напругою 750 кВ після масштабного розмінування території.

Ця лінія була відключена понад два місяці тому, через що найбільша атомна електростанція Європи повністю залежала від єдиної лінії на 330 кВ, яка забезпечує живлення систем охолодження шести зупинених реакторів.

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Останніми тижнями ЗАЕС кілька разів втрачала доступ і до цієї лінії, що змушувало запускати аварійні дизельні генератори.

Варто зазначити, що це вже шосте тимчасове припинення вогню, яке генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі узгодив між Росією та Україною з кінця минулого року для забезпечення зовнішнього електропостачання та ядерної безпеки.

Цього разу ремонт ускладнився через місце пошкодження лінії – на високих опорах через лінію контролю на річці Дніпро.

За словами Гроссі, і Росія, і Україна "конструктивно співпрацювали" з МАГАТЕ під час кількох тижнів складних і чутливих переговорів. Зрештою сторони погодилися припинити вогонь заради ядерної безпеки.

МАГАТЕ продовжуватиме робити все можливе, щоб допомогти захистити людей та довкілля від ризику ядерної аварії, яка абсолютно нікому не принесе користі та лише посилить руйнування та страждання воєнного часу,

– наголосив глава Агентства.

Нагадаємо, в ніч на 3 червня російська армія завдала нових ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Внаслідок удару дрона по підстанції на протилежному березі Дніпра Запорізька АЕС в 17-й раз залишилася без зовнішнього електропостачання.