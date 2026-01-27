Яку допомогу Україна отримала від Фінляндії?

Міністр енергетики України Денис Шмигаль провів онлайн-зустріч з Міністеркою клімату та довкілля Республіки Фінляндія Сарі Мултала, про що повідомили в Міненерго.

Читайте також Експерт з енергетики припустив, чи можлива в Києві гуманітарна катастрофа

Зазначається, що Денис Шмигаль розповів Сарі Мулталі про поточну ситуацію в енергосистемі України. Він також озвучив потреби країни для швидкого відновлення енергетичної інфраструктури.

Фінляндія вже доставила в Україну 70 гуманітарних вантажів:

силові трансформатори;

генератори;

мобільні котли;

електродвигуни;

кабелі;

компоненти для відновлення та модернізації енергетичної інфраструктури.

Це критично важливе обладнання допомагає нам в надзвичайно складних умовах. Вдячний партнерам за підтримку. Наш головний запит сьогодні – потужні генератори та мобільні теплові станції,

– сказав Шмигаль.

Він додав, що вони потрібні для Києва, Харкова, Одеси та інших регіонів, які регулярно зазнають російського енергетичного терору.

Зауважте! Представники країн також обговорили розвиток партнерських відносин між українськими та фінськими енергетичним компаніями.

Нагадаємо, що Фінляндія також надала Україні вже 31-й пакет оборонної допомоги. Про це повідомили на сайті відомства Фінляндії.

Вартість допомоги становить 98 мільйонів євро. Детальна інформація щодо змісту пакета, способу постачання чи графіка не розголошується.

Минулий – 30-й пакет підтримки – Фінляндія надала ще у жовтні 2025 року. Його розмір був приблизно 52 мільйони євро.

Зверніть увагу! Загалом країна надала Україні оборонних матеріалів на суму 3,1 мільярда євро.

Яку ще допомогу отримувала Україна останнім часом?