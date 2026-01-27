Какую помощь Украина получила от Финляндии?
Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль провел онлайн-встречу с Министром климата и окружающей среды Республики Финляндия Сари Мултала, о чем сообщили в Минэнерго.
Читайте также Эксперт по энергетике предположил, возможна ли в Киеве гуманитарная катастрофа
Отмечается, что Денис Шмыгаль рассказал Сари Мултале о текущей ситуации в энергосистеме Украины. Он также озвучил потребности страны для быстрого восстановления энергетической инфраструктуры.
Финляндия уже доставила в Украину 70 гуманитарных грузов:
- силовые трансформаторы;
- генераторы;
- мобильные котлы;
- электродвигатели;
- кабели;
- компоненты для восстановления и модернизации энергетической инфраструктуры.
Это критически важное оборудование помогает нам в чрезвычайно сложных условиях. Благодарен партнерам за поддержку. Наш главный запрос сегодня – мощные генераторы и мобильные тепловые станции,
– сказал Шмыгаль.
Он добавил, что они нужны для Киева, Харькова, Одессы и других регионов, которые регулярно подвергаются российскому энергетическому террору.
Заметьте! Представители стран также обсудили развитие партнерских отношений между украинскими и финскими энергетическим компаниями.
Напомним, что Финляндия также предоставила Украине уже 31-й пакет оборонной помощи. Об этом сообщили на сайте ведомства Финляндии.
Стоимость помощи составляет 98 миллионов евро. Подробная информация о содержании пакета, способа поставки или графика не разглашается.
Прошлый – 30-й пакет поддержки – Финляндия предоставила еще в октябре 2025 года. Его размер был примерно 52 миллиона евро.
Обратите внимание! В целом страна предоставила Украине оборонных материалов на сумму 3,1 миллиарда евро.
Какую еще помощь получала Украина в последнее время?
- В понедельник, 26 января, Киев получил от Польши 130 генераторов различной мощности, которые нужны городу во время энергетического кризиса. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. Размер помощи составляет 8 миллионов злотых или почти 2 миллиона евро, которые собрали польские волонтеры.
- В частности 17 стран и Евросоюз предоставили Украине поддержку для стабилизации работы энергетического сектора. Об этом рассказал министр иностранных дел Андрей Сибига. Среди государств, оказавших поддержку, Армения, Грузия, Литва, Польша, Чехия, Италия и другие.