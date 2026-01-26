Какую помощь получил Киев от Варшавы?
В условиях энергетического кризиса в Украине, и в частности в столице, они позволят городу усилить уровень устойчивости критических объектов, а также учреждений социальной сферы, о чем рассказал мэр города Виталий Кличко.
Он сообщил, что средства на эти генераторы собирали польские волонтеры. И за 10 дней 60 000 поляков собрали 8 миллионов злотых (это почти 2 миллиона евро).
В частности, столица получила:
- 1 дизельный генератор FD 600 D мощностью 600 киловатт;
- 1 дизельный генератор FD 80 B мощностью 80 киловатт;
- 20 генераторов FOGO FV20000TE/TRE мощностью 20 киловатт каждый;
- 108 генераторов FOGO F12000iSG мощностью 12 киловатт каждый.
Обратите внимание! Общая мощность переданного оборудования – 2 376 киловатт.
Спасибо организаторам сбора, волонтерам и всем неравнодушным! Такая поддержка является примером единства украинцев и поляков, эффективного взаимодействия и человечности в этой чрезвычайной ситуации,
– написал Кличко.
В понедельник, 26 января, прибыла первая партия генераторов, приобретенных на благотворительные деньги. В ближайшее время Украина ожидает следующую.
Также уже в пути уже очередная помощь от Варшавы. В страну прибудет еще 90 генераторов.
Напомним, что о помощи Киеву сообщил временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукашевич.
Заметьте! Он обратился к киевлянам и жителям общин вокруг Киева, и сообщил, что в столицу едет 400 генераторов различных типов из правительственных запасов.
Что еще известно об энергетической помощи Украине?
- 22 января – в День Соборности Украины – Литва прислала помощь. Речь идет об электрогенераторах на сумму более 2 миллионов евро.
- В то же время Нидерланды предоставили дополнительную помощь в размере 23 миллиона евро на поддержку энергетического сектора Украины. Деньги будут направлены на закупки газа, ремонт электростанций и поставки критически важного энергетического оборудования от нидерландских компаний, в частности генераторов и кабелей.