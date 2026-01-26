Какую помощь получил Киев от Варшавы?

В условиях энергетического кризиса в Украине, и в частности в столице, они позволят городу усилить уровень устойчивости критических объектов, а также учреждений социальной сферы, о чем рассказал мэр города Виталий Кличко.

Читайте также Укрзализныця развернула свой первый пункт несокрушимости в Польше

Он сообщил, что средства на эти генераторы собирали польские волонтеры. И за 10 дней 60 000 поляков собрали 8 миллионов злотых (это почти 2 миллиона евро).

В частности, столица получила:

1 дизельный генератор FD 600 D мощностью 600 киловатт;

1 дизельный генератор FD 80 B мощностью 80 киловатт;

20 генераторов FOGO FV20000TE/TRE мощностью 20 киловатт каждый;

108 генераторов FOGO F12000iSG мощностью 12 киловатт каждый.

Обратите внимание! Общая мощность переданного оборудования – 2 376 киловатт.

Спасибо организаторам сбора, волонтерам и всем неравнодушным! Такая поддержка является примером единства украинцев и поляков, эффективного взаимодействия и человечности в этой чрезвычайной ситуации,

– написал Кличко.

В понедельник, 26 января, прибыла первая партия генераторов, приобретенных на благотворительные деньги. В ближайшее время Украина ожидает следующую.

Также уже в пути уже очередная помощь от Варшавы. В страну прибудет еще 90 генераторов.

Напомним, что о помощи Киеву сообщил временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукашевич.

Заметьте! Он обратился к киевлянам и жителям общин вокруг Киева, и сообщил, что в столицу едет 400 генераторов различных типов из правительственных запасов.

Что еще известно об энергетической помощи Украине?