Какую помощь получит Украина от Литвы?

Об этом сообщил литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис в своей соцсети Х.

Читайте также Финляндия подготовила новый пакет помощи для Украины: стоимость составляет миллионы евро

В День Соборности Украины мы посылаем из Литвы тепло – электрогенераторы на сумму более 2 миллионов евро. Литва вместе с Украиной. Слава Украине!

– написал министр.

В частности в связи с чрезвычайной ситуацией в энергосистеме Украины Киев продолжает активно привлекать международную гуманитарную помощь. В последние дни в Украину поступило шесть гуманитарных грузов общим весом более 50 тонн из таких государств:

Нидерланды; Германия; Швейцария; Финляндия; Испания; Норвегия.

Речь идет о силовых трансформаторах, распределительные шкафы, генераторы, осветительные мачты и тому подобное. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Согласно его словам, Украина ожидает на помощь от партнеров. В пятницу, 23 января, должна поступить партия энергетического оборудования из Чехии.

Еще 400 генераторов едет в столицу из Польши. Помощь от Австрии уже направляется в резервный Хаб Минэнерго,

– отметил Шмыгаль.

Министр рассказал, что запросы быстро отрабатываются. В частности предприятиям топливно-энергетического комплекса и критической инфраструктуры уже отправлено 20 грузов – 114 тонн оборудования.

Более того, ответственным дана задача от правительства оперативно обрабатывать полученную помощь. Отмечается, что от этого напрямую зависит скорость восстановления света и тепла.

Заметьте! Денис Шмыгаль поблагодарил союзников, которые помогают украинцам пройти тяжелый отопительный сезон.

Что еще следует знать о помощи союзников?